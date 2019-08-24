Сергей Михайлюк: «Исключение Антона Тицкого из партийного списка единороссов — ожидаемый шаг!»

24 августа 2019     6
Сергей Михайлюк: «Исключение Антона Тицкого из партийного списка единороссов — ожидаемый шаг!»

Сергей Михайлюк высказал «ИНФОРМЕРу» своё мнение по поводу того, что главу Ленинского муниципалитета Антона Тицкого исключили из партийного списка «Единой России» в Заксобрание Севастополя.

«Шаг вполне ожидаемый. Об этом я ранее высказывался публично, в том числе и фейсбуке говорил главе Ленинского муниципального округа Антону Тицкому. Была такая стратегия — завести на площадку праймериз сильных кандидатов, которые потенциально могли бы выиграть избирательные округа по мажоритарке. После праймериза максимально отсрочить проведение сроков региональных конференций. 9 июля состоялась региональная конференция, где потенциальные кандидатуры были якобы проходными. Это, например, Антон Тицкий. У него был 11 номер, он якобы мог зайти в Заксобрание. Буквально два дня остаётся для того, чтобы Тицкий мог написать заявление об отказе принимать участие в выборах в списке «Единой России», собрать пакет документов, подать их в севизбирком, идти самовыдвиженцем.

Тицкий надеялся, что он войдёт в список «Единой России», но вышло все по-другому. Сегодня он не может принимать участие в выборах ни как самовыдвиженец, ни иначе.

По сути, всё. Для него момент избирательной кампании и надежды попадания в Заксобрание второго созыва исчерпаны. Это грамотный ход политического планирования со стороны руководства «Единой России», сильных кандидатов затянули на праймериз, одномандатников удержали.

Михаил Брицын — это следующий звонок. Если он по социалогии не будет проигрывать Александру Кулагину, то его ждёт та же участь, что и Тицкого», — отметил Михайлюк. 


Суббота, 24 августа 2019 г. 438

Источник: Портал Информер

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