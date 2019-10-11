Сергей Михайлюк: «Логика медийных поговорок в Севастополе»

И вновь подаются надежды для телевизионной аудитории, что новое сформированное правительство Севастополя – «команда профессионалов».

Дежавю? Нет! Вынужденная медийная подача. Что готова предложить новая команда профессионалов в Севастополе?Удивляться? Проводить нагоняи на «силиконовых» совещаниях?

Все это уже видано и слыхано для горожан. Эти примитивные методы еще можно применять для самих же сидящих в этих кабинетах. Усидеться на местах при любых руководителях – это нынче качество…

Самые острые проблемы, которые фиксируют абсолютно все социологические исследования (фокус-группы) в городе-герое Севастополь – это высокий уровень цен, низкий уровень заработных плат, отсутствие рабочих мест. Молодежь вообще о работе выше сферы услуг может только мечтать, а ей в прекрасном далеком еще и 5 лет трудового стажа пенсионной реформой добавили. И это проблемы системные…

Готово новое правительство Севастополя решать эти серьезные проблемы, не уводя дискурс: проверил, осмотрел, оценил, проконтролировал, выработал, послушал. Есть ли реальная возможность создать минимум 10 тысяч рабочих мест с достойной заработной платой?

Реконструкция Камышового шоссе: сроки – ответственный вице-губернатор – сорван объект – отставка.

Так и по остальным объектам федеральной целевой программы: Парк Победы, очистные сооружения, онкодиспансер, инфекционная больница. Третий раз слушать про «кривой» проект, плохого подрядчика, уже, наверное, лучше промолчать. Это если речь о глобальном.

Вне витрины поговорим о локальном и повседневном, так называемых элементах неустойчивого равновесия для власти: протечка крыш, отопительный сезон, «у природы нет плохой погоды, всякая погода благодать», гололед – пока вопросы и не поднимаются.

Ведь вновь, как никогда, синхронизация, третий раз подряд: законодательная ветвь власти готова совместно с исполнительной ветвью власти делать жизнь севастопольцев лучше и краще, согласно словарю городского аппаратчика.

Вера, надежда, любовь ветвей власти застрахована от политического конфликта-«бага»? На год? Два? Три?Или этот «баг», как черные лебеди, не зависящее явление от севастопольцев произойдет в очередной трудовой рабочий день? И корпорации противоборствующих друг другу локальных медиаимперий города оповестят в 1000-й раз об этом севастопольцев с ТВ и электронных СМИ. Да, каждая медиакорпорация исключительно «ЗА ГОРОД», все остальное от лукавого.

Политический конфликт неизбежен, это вопрос времени. Хотелось бы мне впервые ошибиться и удивиться!

Пока хорошо получается с любовью смотреть в объективы СМИ, подниматься на трибуны и в эйфории говорить о севастопольцах.

В замечательном, как по мне, советском фильме «Премия», где секретаря парткома играет Олег Янковский, в конце он произносит слова: «Рабочие не верят, что можно хоть что-нибудь изменить на этой стройке… Так, неужели мы сейчас это подтвердим. Во имя чего мы должны погубить в людях самое главное, веру в то, что не пешка. Что можешь, что-то изменить в жизни, переиначить, сделать лучше».

Рекомендую к просмотру данный фильм всем юным «лидерам страны». Команде профессионалов желаю вместо дискурса и смысловых конструкций задавание повестки уйти в реальную работу для города.

Сергей Михайлюк

Источник: Портал Информер