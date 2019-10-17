Сергей Михайлюк покинул «Единую Россию»

17 октября 2019     13
Сергей Михайлюк покинул «Единую Россию»

На своей личной странице в социальной сети экс-заместитель секретаря РО ПП «Единая Россия» Сергей Михайлюк сообщил о том, что принял решение выйти из партии.

«Я покинул ряды партии «Единая Россия», написав соответствующее заявление. Сделал это полностью в согласии со своими внутренними убеждениями, написав его не в выборный период, не подстраиваясь под политическую конъюктуру.

Мое личное мнение, структура севастопольского регионального отделения разрушена, пирамида принятия решений снизу вверх человек-депутат-партийный функционер-руководство перевернута наоборот.

Это показала процедура предварительного голосования, когда, по сути, отбор кандидатов проходил по особой закрытой модели, ответ на все это – итоги выборов 8 сентября, где партия «Единая Россия» получила 38,5 % голосов, что составляет 12% поддержки от обладающих правом голоса граждан Севастополя», — написал Михайлюк. 

По телефону он добавил: «Решение для нас запланированное, мы его не осуществляли в выборный период, не подстраиваясь под политическую конъюнктуру. Рабочая структура с приходом новых «спецов» регионального отделения партии разрушена.

И что удалось новому руководству так это только сломать декларируемый месседж «Единой команды», ни о какой «единой команды» там речи быть и не может. Поэтому я вышел из партии «Единая Россия», что нормально для всякого выслуживающего функционера — имитационная модель сосуществования, то недопустимо для меня. С меня другой спрос».



Четверг, 17 октября 2019 г. 155

Источник: Портал Информер

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