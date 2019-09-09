Сергей Михайлюк: «Результаты выборов нисколько не удивили»

9 сентября 2019     20
Сергей Михайлюк: «Результаты выборов нисколько не удивили»

«ИНФОРМЕР» решил выяснить, устраивают ли севастопольцев результаты выборов депутатов Заксобрания, состоявшиеся 8 сентября.

«Результаты нисколько не удивили. В ходе всей тепличной кампании я говорил, что у партии «Единая Россия» в Севастополе было 36-38% максимум. Могло произойти чудо за счет «отказников» и «не определившихся» — это традиционная прибавка плюс 10%. Но с неопределившимися просто не работали.

Более того, генеральная линия «В единстве — сила» не сработала, все прекрасно понимали, что там представлены разные группы влияния.

Не смогли предложить не смысл, не нашли «скрепу» для севастопольцев. Работали так называемые технологи кустарными методами: газета-обзвон-морковка, в которую мало кто верит.

 

На дворе 2019 год. Инструменты влияния на избирательный процесс меняется квартально. Но комбинации прокрутить можно. Я убедился в очередной раз, что Севастополь отторгает всякие технологии. 

Более того, за всю свою небольшую практику работы в электоральном поле не помню, чтобы люди, называющие себя технолагами и социологами, откровенно распространяли такую некачественную социологию.

Чего стоит их прогноз в газете «Слава Севастополя» — в 64% и 17 мест. Пусть обратятся на кафедру социологии в СевНТУ к Ольги Ярмак. Она им расскажет, как это делать. Видел отклонения максимум в 4%, но не почти в 100%. Инструменты влияния на коммуникацию меняются квартально.

 

Результат голосования — это и ответ на все запущенные процессы в партии за последнее время.  

 

В Севастополе произошла нормализация с общефедеральным трендом рейтинга партии. 

 

Голосование в Севастополе за «ЕР» – одно из самых худших по стране, после Хабаровского края, где популярен губернатор от ЛДПР уже год Сергей Фургал.

 

В итоге произошло перетекание протеста в КПРФ-ЛДПР, что тоже было очевидно, тот случай, когда счастье шло само в руки.

 

Хотя, отдать должное – КПРФ работало, я электоральное поле мониторил. Да, с ошибками, но работа была реальная, сколько на них было вылито грязи, применено черных технологий.

 

Тем не менее, второе место, а их клон получил по заслугам, тот случай, когда финансовые влияния обратно пропорциональны результатам. Может, скоро услышим откровения от спойлерской партии и кто ей потворствовал.

 

Молодцы, СР, работали в своей повестке, минимум фоновой рекламы, на позитиве с шариками и почти, возможно, два мандата получать. Искренне порадовал справедливоросс Дмитрий Белогорцев, который уступил фамилии Чалого-брату Михаилу на 7 избирательном округе в пределах 500 голосов, а на некоторых участках выиграл даже.

 

Дмитрий, по моему мнению, провел самую лучшую избирательную кампанию среди всех одномандатников, опираясь на людей, а не на технологии», —  политэксперт Сергей Михайлюк. 


Понедельник, 9 сентября 2019 г. 350

Источник: Портал Информер

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