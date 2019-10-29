Сергей Михайлюк: «Сценарии развития для врио губернатора Севастополя на выборах 2020»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев будет выдвигаться от партии «Единая Россия» на пост губернатора Севастополя, выборы пройдут 13 сентября 2020 года.
Сценарии развития для врио на выборах.
Положительный:
-рейтинг надежд севастопольцев трансформируется в проводимую врио Михаилом Развожаевым политику с опорой на мнение жителей Севастополя, минуя интересы политических групп влияния (вариант имеет место быть, хоть и не совсем реалистичный, хотелось бы мне ошибаться).
Тогда и оппоненты не представляют серьезной конкуренции. Сильный губернатор с опорой на мнение севастопольцев и интересы города не выгоден элитарным политическим группам влияния.
Им тогда не за что «дергать» губернатора и лоббировать свои коммерческие интересы, апеллируя-спекулируя проблемами севастопольцев.
Иные сценарии:
-избирательную кампанию врио отстраивают по тепличному сценарию, когда муниципальный фильтр-12 подписей депутатов в 2/3 муниципалитетов смогут собрать фрики и не известные городу кандидаты, которые и станут удобными спарринг-партнерами врио.
Согласно закону о выборах губернатора Севастополя выдвижение кандидата должны поддержать как минимум 12 муниципальных депутатов (10%) из восьми муниципальных образований 2/3, при этом число подписей, поданных в избирком, не должно быть больше 13.
Реальные кандидаты вызывающую хоть какую-то угрозу для второго тура выборов просто не будут допущены, не смогут собрать муниципальный фильтр. Кандидата коммуниста Романа Кияшко вряд ли выдвинет КПРФ, он представляет серьёзную опасность для врио, как и вряд ли дадут собрать фильтр и зарегистрируют Олега Николаева или кандидата от «команды Чалого».
Хотя теоретически, нельзя исключать, что у кандидата «команды Чалого» необходимое количество подписей муниципальных депутатов может появиться среди «единороссов».
Необходимый муниципальный фильтр сегодня есть только у «Единой России». У севастопольского отделения КПРФ только 10 подписей, придется с кем-то договариваться.
Допускается сценарий, что все-таки возможна регистрация кого-то из известных в городе политических оппонентов, но тогда мы увидим «кейс» режиссера Владимира Бортко, который выступал основным оппонентом врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и за 8 дней (30 августа 2019) до выборов Губернатора Санкт-Петербурга снял свою кандидатуру.
Но на это вряд ли пойдёт тот же Роман Кияшко, Олег Николаев-это не в их характерах.
Кто из севастопольских политиков готов на такое «подписаться»?
И окажется по итогу выгодоприобретателем от такого сценария… ?
Варианты могут комбинироваться в угоду политическому духу времени. Все описываемые сценарии, кроме первого, в случае их реализации вызовут ещё больше политический кризис в Севастополе.
Специально для “ИНФОРМЕРа”,
Сергей Михайлюк
Источник: Портал Информер