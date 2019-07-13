Сергей Михайлюк: Уход Овсянникова. Что дальше?

Я

не согласен с преобладающим мнением в СМИ экспертов, политиков, что после ухода Дмитрия Овсянникова, выбита почва из-под ног у коалиции партий и кандидатов «»- «».

Необходимое декларируемое количество подписей собрано всеми четырьмя непарламентскими партиями и всеми кандидатами одномандатниками вошедших в коалицию. Заявление в понедельник 8 июля Алексея Чалого, что он идёт в депутаты по одномандатному округу №8, мобилизовало сторонников и сработал синергетический эффект для всех участникам коалиции, динамика сбора подписей ежедневно росла.

Что дальше? Вариантов развития событий несколько:

Если регистрируют после проверки подписных листов и допускают к участию в избирательной кампании хотя бы половину участников «коалиции за отставку Губернаторва»-«Команды Чалого», тогда повестка с учетом их медийных ресурсов продолжается и никакая почва из под ног не выбита:

«Мы добились отставки Овсянникова, теперь в городском парламенте (ЗС) необходимо 16 человек за Севастополь, в случае если любой новый губернатор «зарвётся», ему можно было выразить недоверие-импичмент 2/3 голосами»Если произойдёт не допуск участников коалиции «команды Чалого», тогда можно будет сделать вывод, что конфликт развели по разные стороны на нулевой вариант, выведя из него Дмитрия Овсянникова-Алексея Чалого.

Дмитрий Овсянников не снят с формулировкой «в связи с утратой доверия». В ближайшее время ждет назначения.

А вот в случае отказа в регистрации участникам коалиции «команды Чалого», их представительство в новом парламенте будет минимальным.

И это кандидаты «Единой России»: Екатерина Алтабаева, Бубнова, Михаил Чалый и максимум еще 2 человека, если выигрывают одномандатные округа.

При этом варианте выигрывает партия «Единая Россия», и у нее есть все шансы приблизиться к получению 50% голосов избирателей. Электоральное поле «зачищено»Коалиция добилась отставки Дмитрия Овсянникова, выходим красиво. Но это не в характере Алексея Чалого. Тогда он реально теряет влияние через парламент и уверен, не понимать этого не может.