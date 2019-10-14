Сергей Шнуров подумывает о политической карьере

14 октября 2019     13
Сергей Шнуров подумывает о политической карьере

Сергей Шнуров считает, что мог бы стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения.

«Я не знаю, как пойдет… Как спикер телевизионного шоу, как вот тот политик, который может вбросить какую-нибудь, так сказать, тему острую, я — гожусь. Как политик, который занимается непосредственно политикой, по-настоящему, по-большому, по-серьезному — я, наверное, не очень подхожу», — сказал Шнуров в интервью программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» .

Напомним, что 12 октября группа «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, дала последний концерт прощального тура в Санкт-Петербурге.



Понедельник, 14 октября 2019 г. 272

Источник: Портал Информер

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