Сергей Шнуров посмеялся над решением WADA

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение решению Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому России запрещается участвовать в крупных спортивных соревнованиях ближайшие четыре года.
«Сэкономим миллиарды! Что нам бестолку лить пот? А азарт, вон — в бильярдной тоже, между прочим, спорт», — написал Шнуров в своем Instagram.
В своем стихотворении Шнуров намекает на то, что в России есть другие сферы, на которые направлены большие силы и финансы. Например, на создание бомбы, пишет он.
Понедельник, 9 декабря 2019 г. 70
Источник: Портал Информер