Сергей Шнуров посмеялся над решением WADA

9 декабря 2019     23
Сергей Шнуров посмеялся над решением WADA

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение решению Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому России запрещается участвовать в крупных спортивных соревнованиях ближайшие четыре года.

«Сэкономим миллиарды! Что нам бестолку лить пот? А азарт, вон — в бильярдной тоже, между прочим, спорт», — написал Шнуров в своем Instagram.

В своем стихотворении Шнуров намекает на то, что в России есть другие сферы, на которые направлены большие силы и финансы. Например, на создание бомбы, пишет он.



Понедельник, 9 декабря 2019 г. 70

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе во время рейда «Автобус» сотрудники ГИБДД поймали водителей, скрывшихся с мест ДТП
В Севастополе во время рейда «Автобус» сотрудники ГИБДД поймали водителей, скрывшихся с мест ДТП

За два дня проведения мероприятия автоинспекторы привлекли 30 водителей к административной ответственности, в том числе двоих за оставление места ДТП, …


Кто из чиновников Крыма и Севастополя попался в руки правоохранительных органов
Кто из чиновников Крыма и Севастополя попался в руки правоохранительных органов

Пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым сообщила о том, что сумма ущерба от коррупционных преступлений за 2018 …


ТЦ Adiz продолжает работать, предприниматели не хотят выезжать
ТЦ Adiz продолжает работать, предприниматели не хотят выезжать

На 5-ом километре планируют снести самовольную постройку. В этом случае, без работы могут остаться более 40 человек. Эту ситуацию сегодня …


За коррупцию в Крыму и Севастополе с начала года возбуждено 187 уголовных дел
За коррупцию в Крыму и Севастополе с начала года возбуждено 187 уголовных дел

Проверки проводятся по большинству сообщений, будь то заявления граждан или информация в СМИ. С начала 2019 года возбуждено 187 уголовных …


Сбившего детей на тротуаре в Нижнем Новгороде водителя арестовали
Сбившего детей на тротуаре в Нижнем Новгороде водителя арестовали

Водитель автомобиля Виктор Пильганов, сбивший детей на тротуаре в Нижнем Новгороде, заключен под стражу. Об этом сообщается на сайте следственного …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты