Сергея Аксёнова снова назначат главой Крыма

«Единая Россия» предложит кандидатуру Сергея Аксёнова на пост главы Крыма после выборов в Госсовет республики. Об этом сегодня заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак журналистам в Севастополе.
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«Безусловно, мы определились с теми кандидатурами, которые будут предложены партией президенту. Там особая модель – они избираются через Законодательное собрание. Поэтому Калиматов (врио главы Ингушетии), Аксёнов (глава Крыма) и Коков (врио главы КБР) – все три кандидатуры нами поддержаны», – сказал Турчак.
Напомним, что Сергей Аксёнов исполняет обязанности главы Республики Крым с 14 апреля 2014 года.
9 октября 2014 года Государственный Совет Республики Крым единогласно избрал Аксёнова главой Крыма.
Источник: Портал Информер
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