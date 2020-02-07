Серебряная победа севастопольских мам во Всероссийском конкурсе «Точка отсчета»

7 февраля 2020     23
Серебряная победа севастопольских мам во Всероссийском конкурсе «Точка отсчета»

Каждый год в России среди общественных организаций и благотворительных фондов проводится всероссийский конкурс «Точка отсчета». Это конкурс публичных годовых отчетов СО НКО (некоммерческих организаций), который проводится ассоциацией «Форум доноров» в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера» и при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Фонда президентских грантов.

Проект направлен на повышение доверия к некоммерческому сектору за счет развития и продвижения культуры прозрачности и отчетности НКО, а также использования инструментов отчетности для построения коммуникаций с заинтересованными сторонами.

Также проект «Точка отсчета» призван выявлять и поощрять тех, кто действительно продуктивно работает в секторе некоммерческих организаций.

В этом году для СРОО «Севастопольские мамы» (председатель Елена Голубева) участие в конкурсе стало успешным дебютом. По итогам конкурса севастопольская региональная общественная организация «Севастопольские мамы» заняла второе место. Церемония награждения лауреатов состоялась в Общественной палате Российской Федерации (г. Москва), где присутствовало около 100 представителей социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Всего на конкурс публичных отчетов в 2019 году подали заявки 343 общественных организаций со всей России. 280 публичных отчетов было принято к рассмотрению. 46 экспертов – представители крупного бизнеса и благотворительных фондов, федеральных СМИ, правительственных структур оценивали отчеты по соответствию базовому стандарту и выявляли лучших из лучших.

Елена Голубева отметила, что серебряная награда за отчет 2018-го года для нее, как руководителя организации, – это очередное признание деятельности севастопольских мам: «У нас осталась возможность роста до «золотого стандарта», которым были отмечены такие уважаемые структуры как, к примеру, благотворительный фонд Константина Хабенского и другие крупные федеральные фонды.

В ближайшее время у нас появится сайт, который станет понятным и удобным инструментом для того, чтобы видеть, и по отчётам, в том числе динамику роста нашей организации, результаты работы, а главное – людей, благодаря которым мы успешно воплощаем в жизнь программы, проекты, конкурсы.

Забегая вперёд, могу сказать, что отчет работы «Севастопольских мам» будет посвящен не только итоговым цифрам, но нашим партнерам, координаторам, волонтерам и добровольцам, коллегам, благодаря которым мы успешно реализуем наши идеи и планы».

Новая отчетная конференция по итогам работы за 2019 год СРОО «Севастопольские мамы» состоится в марте.

Пресс-служба СРОО «Севастопольские мамы»

Яна Михайлова

Источник: Портал Информер

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