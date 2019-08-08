Сеть 5G уже в России

Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) в центре Москвы.
«Сегодняшнее событие означает, что эра 5G в России уже наступила – от тестов и лабораторных испытаний мы переходим к эксплуатации технологии на коммерческой сети», – сказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.
Он отметил, что люди в скором времени смогут сами увидеть, что нового сеть пятого поколения привнесёт в сферу развлечений.
Эмдин подчеркнул, что при поддержке регулятора компания сможет эффективно реализовать задачи программы «Цифровая экономика», а также способствовать массовому распространению сети 5G на территории России.
В апреле вице-премьер России Максим Акимов оценил затраты на создание сетей 5G в России в 650 млрд рублей.
Четверг, 8 августа 2019 г. 111
Источник: Портал Информер