Сибирские леса продолжают гореть

Леса в Иркутской области продолжают гореть. На сегодняшний день на территории области зафиксировано 140 лесных пожаров, 19 удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

За прошедшие выходные на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировано 12 пожаров на площади почти 2,5 тысячи гектаров.

В локализованное состояние на утро понедельника, 12 августа, перешло 19 лесных пожаров общей площадью 17 тысячгектаров. Продолжает действовать 140 очагов на 769 тыс. 868 га.

Утром 10 августа в регионе действовал 141 очаг на 670,5 тыс. га — таким образом, за выходные площадь горения увеличилась на 99,3 тыс. га.

Пять пожаров бушуют на заповедных территориях — три на землях «Заповедного Прибайкалья» в Качугском районе и два — в Витимском заповеднике в Бодайбинском районе.

Общая площадь возгораний составляет 3,2 тысячи гектаров.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону отметили, что в зоне задымления от лесных пожаров находятся 74населенных пункта Иркутской области: 12 — в Бодайбинском районе, 12 — в Катангском, 27 — в Киренском, 12 — в Усть-Кутском, 4 в Усть-Илимском, 4 — в Мамско-Чуйском, 3 — в Казачинско-Ленском.

На тушении лесных пожаров в минувшие выходные было задействовано почти 1500 человек и 256 единиц техники.

В четырёх регионах (в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии) объявлен режим ЧС. По версии, озвученной министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным, причиной возгораний могли стать сухие грозы.

Однако прокуратура и следственный комитет рассматривают и другие версии. В частности, не исключается версия умышленного поджога.





Понедельник, 12 августа 2019 г. 51

Источник: Портал Информер