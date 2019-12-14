Симферопольский суд рассмотрит уголовное дело о нападении на журналиста

14 декабря 2019     14
Симферопольский суд рассмотрит уголовное дело о нападении на журналиста

Уголовное дело о нападении на журналиста телеканала «Крым 24» в центре Симферополя передано в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Прокуратура Центрального района Симферополя утвердила обвинительный акт по уголовному делу о причинении телесных повреждений корреспонденту телеканала «Крым 24» по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении пресс-службы.

Николай Уваров

О нападении на корреспондента телеканала «Крым 24» Николая Уварова стало известно из вышедшего 19 октября телесюжета.

Журналисты показали кадры, снятые на месте происшествия. На них видно, как пострадавший стоит возле мотоцикла на пешеходной улице в центре Симферополя. К нему подходит мотоциклист и наносит сильный удар в лицо.

По факту произошедшего МВД возбудило уголовное дело. Удар нанес уроженец Чеченской Республики. Спустя почти неделю после произошедшего он принес свои извинения.

Санкция статьи, возбужденной в отношении обвиняемого, подразумевает до пяти лет лишения свободы.



Суббота, 14 декабря 2019 г. 235

Источник: Портал Информер

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