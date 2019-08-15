Симферопольский чиновник вымогал взятку 300 тысяч

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного специалиста – руководителя проектов управления организации строительства государственного казенного учреждения. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, он вымогал взятку в размере 300 тыс рублей.
«По версии следствия, обвиняемый вымогал и получил взятку в размере 300 тыс рублей от подрядчика за согласование и подписание актов выполненных работ. После получения указанной сумы он был задержан правоохранителями», – говорится в сообщении.
Главный специалист обвиняется по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с её вымогательством, в крупном размере).
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа размером до четырёх миллионов рублей или лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.
Уголовное дело уже направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя.
Источник: Портал Информер