Симферопольский чиновник вымогал взятку 300 тысяч

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного специалиста – руководителя проектов управления организации строительства государственного казенного учреждения. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, он вымогал взятку в размере 300 тыс рублей.

«По версии следствия, обвиняемый вымогал и получил взятку в размере 300 тыс рублей от подрядчика за согласование и подписание актов выполненных работ. После получения указанной сумы он был задержан правоохранителями», – говорится в сообщении.

Главный специалист обвиняется по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с её вымогательством, в крупном размере).

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа размером до четырёх миллионов рублей или лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.

Уголовное дело уже направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя.

Источник: Портал Информер