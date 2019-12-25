Симферопольца приговорили к 18 годам за торговлю наркотиками

Центральный районный суд Симферополя приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба суда, мужчина заказал их на территории иностранного государства и переслал по почте международным письмом.

«Летом 2018 года злоумышленником дважды были сбыты наркотические средства, а также он выступил пособником при незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. С целью сокрытия от таможенного контроля мужчина осуществил пересылку указанных средств посредством международного почтового отправления», – сообщили в суде.

В августе 2017 года он на своем планшете через мессенджер «искал предложения о продаже наркотического средства «бупренорфин» на территории иностранного государства у неустановленного лица».

После того, как мужчина договорился с продавцом о покупке и перемещении наркотиков, он оплатил его с помощью электронного платежа и лично получил письмо с находящимся в нем наркотическим средством.

Суд признал гражданина виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, и, путем частичного сложения наказаний, назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.







Среда, 25 декабря 2019 г. 95

Источник: Портал Информер