Симферополь остался без руководителя

25 октября 2019     15
Симферополь остался без руководителя

Экс-руководитель администрации Симферополя Наталья Маленко отказалась снова претендовать на эту должность. «Сегодня Наталья Федоровна Маленко подала заявление об отказе от участия в конкурсе на пост главы администрации», – сказал источник в администрации крымским журналистам.Крыминформу также стало известно, что накануне от участия в конкурсе отказались директор муниципального бюджетного учреждения культуры Симферополя «Детский парк» Антон Якулевич и заместитель директора ООО «Единая Республиканская Тендерная Компания» Дмитрий Бондарев.

Экс-руководитель администрации Симферополя Наталья Маленко отказалась от участия в конкурсе на эту должность по просьбе главы Крыма Сергея Аксёнова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«По моей просьбе Наталья Федоровна Маленко забрала документы, которые она ранее подала в рамках конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя. Это решение соответствует общему курсу на обновление власти на всех уровнях. Благодарю Наталью Федоровну за то, что она в сложный момент подставила плечо и предприняла все усилия для решения острых и давно назревших проблем столицы Крыма», – сообщил Аксёнов.
Аксёнов подчеркнул, что Маленко продолжит работу в его команде: «Мы обязательно найдем применение ее управленческому таланту и богатому опыту».

«Уверен, что по результатам конкурсных процедур и голосования в городском совете победит кандидат, обладающий необходимыми управленческими качествами, который представит программу, отвечающую современным потребностям развития Симферополя», – дополнил крымский лидер. 



Пятница, 25 октября 2019 г. 313

Источник: Портал Информер

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