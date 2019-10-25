Симферополь остался без руководителя

Экс-руководитель администрации Симферополя Наталья Маленко отказалась снова претендовать на эту должность. «Сегодня Наталья Федоровна Маленко подала заявление об отказе от участия в конкурсе на пост главы администрации», – сказал источник в администрации крымским журналистам.Крыминформу также стало известно, что накануне от участия в конкурсе отказались директор муниципального бюджетного учреждения культуры Симферополя «Детский парк» Антон Якулевич и заместитель директора ООО «Единая Республиканская Тендерная Компания» Дмитрий Бондарев.

Экс-руководитель администрации Симферополя Наталья Маленко отказалась от участия в конкурсе на эту должность по просьбе главы Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.«По моей просьбе Наталья Федоровна Маленко забрала документы, которые она ранее подала в рамках конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя. Это решение соответствует общему курсу на обновление власти на всех уровнях. Благодарю Наталью Федоровну за то, что она в сложный момент подставила плечо и предприняла все усилия для решения острых и давно назревших проблем столицы Крыма», – сообщил Аксёнов.Аксёнов подчеркнул, что Маленко продолжит работу в его команде:

«Уверен, что по результатам конкурсных процедур и голосования в городском совете победит кандидат, обладающий необходимыми управленческими качествами, который представит программу, отвечающую современным потребностям развития Симферополя», – дополнил крымский лидер.







Пятница, 25 октября 2019 г. 313

Источник: Портал Информер