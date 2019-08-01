Симферополь попал в ТОП-10 российских городов с самыми плохими дорогами

1 августа 2019     20
Симферополь попал в ТОП-10 российских городов с самыми плохими дорогами

Россияне считают, что худшие в стране дороги — в Челябинске, Махачкале и Омске. Таковы результаты опроса, проведенного в июле 2019-го независимым агентством Zoom Market.

Опрос проводился методом личных интервью в 25 городах страны. Общая выборка составила 3 тысячи интервью.

В топ-10 крупных населенных пунктов с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия также попали Саратов, Брянск, Пермь, Иваново, Уфа, Симферополь и Воронеж.

Далее следуют города: Новосибирск (11 место), Красноярск (12), Чебоксары (13), Волгоград (14), Екатеринбург (15), Владивосток (16), Нижний Новгород (17), Новокузнецк (18), Пенза (19) Самара (20), Санкт-Петербург (21), Томск (22), Казань (23), Краснодар (24). Москва в списке заняла последнее место.


Четверг, 1 августа 2019 г. 169

Источник: Портал Информер

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