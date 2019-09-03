Сирийские фрукты уже в Крыму

3 сентября 2019     3
Сирийские фрукты уже в Крыму

Крым и Сирия обменялись первыми партиями товаров. Об этом 3 сентября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Были встречи с посольствами, с министром экономического развития Сирийской Арабской Республики, достигнуты те же договоренности, продолжаются движения в том же направлении. Мы уже предварительно грузы отправлять начали, первые сирийские цитрусы пришли в Республику Крым, зерновые отправляли в Сирийскую Арабскую Республику. Процесс начался, торговый дом наращивает обороты», – сообщил Аксёнов.

С 28 августа по 6 сентября в Дамаске проходит международная ярмарка, на которой свою продукцию представляет и Республика Крым. Сергей Аксенов пообещал подвести итоги этой поездки 10 сентября.

«Я бы не опережал события. Они провели переговоры, Мурадов Георгий Львович будет 10 сентября здесь, он там руководитель делегации. Мы в телефонном режиме все проговорили – там деликатные такие процессы идут, и переговорные процессы не всегда можно озвучить в публичном поле», – сказал глава Крыма.

Ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщил, что республиканские власти в конце августа подпишут соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Сирией в рамках Дамасской международной ярмарки. Эта процедура была согласована правительством России в начале августа.

Как сообщил Мурадов, приоритетным направлением сотрудничества является отправка из Крыма продукции, необходимой для восстановления разрушенной войной Сирии, а из нее будут поставлять южную продукцию сельского хозяйства – цитрусовые, фрукты, ранние овощи.


Вторник, 3 сентября 2019 г. 44

Источник: Портал Информер

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