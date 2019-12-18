«Сказочный Новый год» в Севастополе

18 декабря во Дворце культуры рыбаков состоялась пресс-конференция «Сказочный Новый год».

В мероприятии приняли участие представители ведущих СМИ Севастополя. В рамках встречи были презентованы праздничные премьеры уходящего года, которые станут одним из главных подарков для жителей и гостей города-героя от ДКР.

Открыла пресс-конференцию и рассказала о грядущих событиях и их особенностях директор Дворца культуры рыбаков и заслуженный работник культуры Татьяна Зенина.

«Дворец культуры рыбаков масштабно готовится к предстоящим праздникам. Впервые наше учреждение культуры готовит 3 премьеры, которые удовлетворят вкус даже самого привередливого ценителя искусства. Профессиональные постановки, масштабные декорации и красочные костюмы станут для гостей Дворца проводником в яркий мир предстоящих торжеств вместе с главными героями, в чьих сердцах живет добро, счастье и любовь», — отметила Татьяна Викторовна.

Уникальность каждого из презентованных проектов отметили и режиссеры постановок, более подробно рассказав о процессе подготовки к премьерам.

Одной из главных постановок, которая развернется на сцене Дворца, станет «Сказка о хрустальной туфельке», режиссером которой выступила заслуженный работник культуры Республики Крым Юлия Курлыкова. Уникальные костюмы героев и выполненные вручную декорации, станут яркой особенностью спектакля.

Традиционная новогодняя сказка «Щелкунчик» выступит в новом свете в исполнении участников студии классического балета «Классик» под руководством Виктории Холодовой. Фрагмент балета-сюиты перед представителями СМИ презентовали юные участницы студии, очаровав присутствующих изящной пластикой и профессиональной хореографией.

Уникальный проект готовит для гостей Дворца художественные руководитель и режиссер Театра имени Кукол Артем Макеев. Спектакль «Стойкий оловянный солдатик», поставленный по мотивам сказки Г.Х. Андерсена, предстанет перед зрителем в форме театра теней.

Приятным новогодним подарком для гостей станет возможность попробовать свои силы в постановке собственного небольшого теневого спектакля. Художественный руководитель и режиссер народного театра драмы «Психо Дель Арт» Андрей Маслов поделился с гостями встречи достижениями театра, отмечающими высокий профессионализм творческих коллективов ДКР.

В рамках народного голосования по Севастополю, спектакль «Дневник ее мужа» народного театра драмы «Психо Дель Арт» занял призовое место в номинации «Лучший спектакль года – 2019» и был отмечен положительными отзывами не только севастопольцев, но и гостей города-героя.

Главные премьеры уходящего года стартуют в ДКР с 22 декабря. В этот же день на площади Дворца состоится грандиозное праздничное открытие Новогодней елки – 2020.

Профессиональные аниматоры и театрализованные постановки увлекут зрителей всех возрастов, а народные гуляния закружат гостей Дворца в праздничной атмосфере ярких огней и хорошего настроения.

Отдел информации ДКР

Фото Н.Черная

Источник: Портал Информер