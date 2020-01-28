Скандального главу Чувашии выгнали из «Единой России»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России» решением президиума Генерального совета партии. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Напомним, что глава Чувашии стал героем двух скандалов подряд – сначала во время поздравления с Днем печати он, которые пишут, а спустя несколько дней видеоролик, на котором Игнатьев заставляет пожарногоза ключами от вручаемой спецтехники, облетел интернет и вызвал широкий общественный резонанс.

Андрей Турчак отметил, что поведение главы Чувашии будто «он живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям».«Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», – сказал Турчак.

Ранее комиссия партии «Единая Россия» по этике рекомендовала президиуму генерального совета исключить Игнатьева из партии. Кроме того, СМИ заявили о готовящейся отставке главы Чувашии.







Вторник, 28 января 2020 г. 256

Источник: Портал Информер