Скандал вокруг новой формы российской сборной по футболу

В новой форме футболисты сборной России должны были выйти на поле в матчах с Бельгией и в гостях у Сан-Марино. По информации сайта «Мутко против», большинство футболистов сборной России недовольны новой экипировкой. Спустя неделю после презентации РФС официально отказался от нее, команда доиграет в прежней форме.

«Наша форма создана для побед. Надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной», — объяснили в Adidas обратный порядок цветов.

«Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед. Цвета [триколора] являются ключевым элементом дизайна. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола», – заявили в компании.

По словам представителей компании, новый вариант формы прошел все этапы согласований с РФС. Решение об отказе от формы стороны приняли также совместно. Компания отметила, что обсуждает с союзом выход из сложившейся ситуации.

Напомним, РФС не понравился новый дизайн формы национальной сборной. Российская сторона потребовала от Adidas изменить внешний вид футболок, однако в немецком концерне пока отказываются это делать.







Четверг, 14 ноября 2019 г. 57

Источник: Портал Информер