«Скатертью дорога!»

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ак известно, бытие определяет сознание. Но при этом сознание придаёт бытию осмысленность.





Политически прощальный поток сознания А.Чалого под названием «Обращение к севастопольцам от 13 июля 2019 года» убедительно продемонстрировал, что бытие олигарха для него бессмысленно, если не приносит прямых прибылей.

Заработать политикой в Севастополе у А.Чалого не получилось, поэтому: «Всем спасибо, все свободны. Я устал, я ухожу…»Да в добрый по дороге скатертью!.., – никто не держит.

Не получилось у олигарха из Севастополя сделать «чаловск» – вот он и уходит. Вот и вся причина. А всё остальные слова обращения, типа, объясняющие мотивы сего ухода – просто бла-бла-бла…

Судите сами, уважаемые здравомыслящие севастопольцы.

А.Чалый: «Во-первых, хочу поздравить всех мыслящих горожан с большим достижением: отставкой господина Овсянникова. У нас третий раз за пять лет появляется возможность начать жить с чистого листа, построив власть, которая будет гарантом законности, и которая будет качественно выполнять свои обязанности».

Во-первых, первыми с корабля в сложной обстановке бегут крысы. Экипаж же – возглавляемый капитаном – до конца борется за живучесть корабля и последним борт покидает именно капитан.

В городе ратной и морской славы А.Чалый уже дважды первым покидал «борт Севастополя», при этом позиционируя себя чуть ли ни его единственным и неповторимым «капитаном» города.

13 июля 2019 года он сиганул за борт в третий раз с воплем обращения: «Ну, вы там держитесь!» и «Отстаивайте же Севастополь!». Но уже, мол, без меня. Я на вас обиделся…

Все прошедшие трудные пять лет гармоничного возвращения Севастополя в Родную гавань чётко показали, кто в городе пассажир, а кто – команда.

Именно командой города были сотни тысяч севастопольцев, а пассажирами-бездельниками – депутаты Заксобрания из «команды Чалого»Во-вторых, Севастополь не чистый и пустой лист, как барханы пустыни Сахара, а субъект Российской Федерации в ранге города федерального значения. И НИКАКУЮ отдельную от России власть у себя в городе создавать не собирается. Это именно А.Чалому хотелось город и севастопольцев государственно и политически обнулить и загнать их, как стадо баранов, в «республику чаловск».

В-третьих, достижение – это не уход Овсянникова, а окончательно сброшенная этим обращением с А.Чалого самим А.Чалым та овечья шкура, в которую он прилюдно кутался пять лет, скрывая под ней свои истинные хищнические намерения и планы по реорганизации города под себя.

А.Чалый: «…я принял решение идти в депутаты с тем, чтобы способствовать избранию в ЗАКС людей, готовых выразить недоверие г-ну Овсянникову. И что после выражение ему недоверия планирую сложить с себя депутатские полномочия, считая свою миссию выполненной…».

А.Чалый ставил своей задачей все пять лет не упорный труд во благо города и севастопольцев, а создание им в Заксобрании такой команды, которая будет под его руководством «валить» любого губернатора, если тот посмеет не ползать перед ним на карачках. Так и говорит, что именно в этом его «революционная» миссия и состояла. Но миссия оказалась невыполнима.

Ни Меняйло не ползал, ни Овсянников. Смеем надеяться, что не поползёт и РазвожаевА.Чалый прекрасно понял, что все его хитроумные планы максимально дистанцировали его от властной российской вертикали и ему ничего другого не остаётся, как: «…планирую завершить неожиданно свалившуюся на меня политическую карьеру и далее работать на ниве реализации не политических проектов, которые давно задуманы и которые ждут своего завершения.…».

Понял, что лимит терпения Кремля исчерпан и дальнейшая спекуляция на своей особой роли в Русской Вене 2014 года более не работает, как фигуры «неприкасаемой» в верхних эшелонах российской власти для международного политеса.

Политесы закончились. Как и переходный период. Наступает прагматика. И в этой прагматике всякие попытки расшатывания основ государственности в России, хоть где и хоть кем в стране – будут пресекаться. А.Чалый – не боец за идеалы. Ему есть что терять в твёрдой валюте.

Игра в политику в Севастополе более для него становится не интересна, ибо вполне чревата вполне конкретными убытками в бизнесе. Заигрался… И, видимо, вспомнил Березовского с Ходорковским…И сочинил паническое обращение в ожидании бурных аплодисментов и воплей «Вернись!!»…

А холуи олигарха не поняли, что празднуют не отставку Овсянникова, а совершают тризну по «летающему че». Дурашки! Он собирается улетать от вас туда, откуда прилетел пять лет назад. Куда конкретно? Да только чёрт об этом знает! И вас с собой не возьмёт ни при каких обстоятельствах.

Использовал вас – и выкинет более за ненадобностью. Да, «чалисты»? А вы будете продолжать кричать: «Молодец, Алексей Михайлович! Вот это поступок – опять выдвинуться и снова задвинуться!».

А.Чалый: «…я планирую в течение избирательной кампании способствовать тому, чтобы в новый ЗАКС Севастополя попали люди, которым доверяют севастопольцы, и которые доказали свою готовность работать на интересы города. И, напротив, не попали люди, доказавшие свою готовность предать интересы города…».

Если перевести этот пассаж А.Чалого с олигархического языка на русский, то это будет звучать так: «Я планирую способствовать попаданию в Заксобрание тех людей, которые доказали за прошедшее время свою готовность и далее работать на мои интересы».

А чем КОНКРЕТНО может помогать очень богатый человек бедным кандидатам, сам не принимая участие в толкучке за мандатами? Только деньгами. Причём помогать по «старой дружбе» не только тем, кого уже «прикупил как прикуп», а прежде всего тем, кого надеется «прикупить» по ходу дела избирательной компании. Да и в последующем не оставлять этих попыток… Мыслит чисто по-олигархически! То есть – примитивно до изжоги.

А.Чалый настолько ослеплён блеском своих пиастров, что сам уже трижды предавший своих «соратников», с укором рассуждает о, якобы, предательстве других. Как тут ни вспомнить житейскую мудрость: «Каждый из нас предан: одни – кому-то, другие – кем-то».

Севастопольцы преданы своему городу, а «чалисты» преданы своим гуру. Кисмет!.., или судьба, как говорят на востоке.

