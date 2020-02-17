Сквер в Севастополе назовут именем офицера, погибшего в Сирии

17 февраля 2020     19
Сквер в Севастополе назовут именем офицера, погибшего в Сирии

Один из скверов в Севастополе будет носить имя погибшего в Сирии жителя города – офицера морской пехоты Черноморского флота Сергея Бордова. Его мать обратилась в правительство города с просьбой увековечить память героя.

«Сейчас мы ограничены бюрократическими рамками и можем ставить памятники только через десять лет после смерти героя. Считаю, что это неправильно. Поручил начальнику главного управления культуры разработать новый порядок, а также подумать, какому из новых скверов, которые мы будем благоустраивать, можно присвоить имя Сергея Бордова», – сообщили в правительстве.

Справка:

Офицер Черноморского флота Сергей Бордов героически погиб в 2017 году в бою с террористами. 18 апреля 2017 года на тот момент командующий Черноморским флотом Александр Витко сообщил о гибели офицера и пообещал защищать интересы военнослужащих.



Понедельник, 17 февраля 2020 г. 362

Источник: Портал Информер

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