Скворцова сообщила о необходимости увеличения числа бюджетных мест в медвузах

22 октября 2019     22
Скворцова сообщила о необходимости увеличения числа бюджетных мест в медвузах

Число бюджетных мест в медицинских учебных заведениях следует увеличить с 27 тыс. до 30-35 тыс. мест, сообщила во вторник министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании совета по региональному здравоохранению в Совете Федерации. Пишет «Будущее России«

«Сейчас в среднем в год поступают в высшие учебные заведения около 50 тыс. человек, но только 27 тыс. из них на бюджетные места и 23 тыс. — на платные места. Хотим отметить, что для устранения дефицита, по расчетам Минздрава, нам нужно несколько увеличить число мест на бюджетный прием. В зависимости от года потребность будет составлять от 30 до 35 тысяч», — сказала министр.

Скворцова отметила, что для того чтобы определить потребность в бюджетных местах более точно, Минздрав обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой наделить министерство полномочиями вести реестры обучающихся по медицинским и фармацевтическим специальностям, а также соединить его с федеральным реестром врачей «для того, чтобы можно было планировать и прогнозировать кадровое наполнение отрасли». «Такое поручение было дано, наше предложение было поддержано», — добавила она.

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение».

Источник «Будущее России»

Источник: Крымские новости

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