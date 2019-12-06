Сколько будет стоить новогодний стол в России

Самый дорогой новогодний стол ожидает жителей Чукотки, а самый дешевый – оренбуржцев. Об этом сообщили РИА Новости аналитики IT-компании “Эвотор”.

В базовый набор продуктов для новогоднего стола аналитики включили: домашние салаты “Оливье” с вареной колбасой и “Сельдь под шубой” (пограммов на человека), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и семгой, сырная и колбасная нарезка (пограммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

В расчете на одного человека средняя стоимость новогоднего стола по России составит 446 рублей. За последний год этот показатель вырос на 16%.

Дороже всего обойдется такой новогодний стол для жителей Чукотки – 668 рублей, Приморского края – 639 рублей, Томской области – 626 рубля, Сахалинской области – 605 рублей и Ярославской области – 603 рубля.

Самый доступный новогодний стол будет в Оренбургской области – 360 рублей, а также в Псковской области – 363 рубля.

В Москве застолье обойдется в 539 рублей, в Санкт-Петербурге – 464 рубля. Для жителей Севастополя новогодний стол обойдется в 445 рублей с человека.







Пятница, 6 декабря 2019 г. 1744

Источник: Портал Информер