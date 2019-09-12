Сколько будут получать россияне в 2020 году

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Об этом пишет “Российская газета”.

“Сегодня законопроект будет рассматриваться на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)”, — сообщили 12 сентября в Минтруде.

По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека.

И так как он с каждым годом меняется, соответственно, ежегодно и должен приниматься закон, устанавливающий размер МРОТ на следующий год, говорится в пояснительной записке.

За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. Отмечается, что так как в этом году ПМ за второй квартал составил 12 130 рублей, на этом же уровне установят и МРОТ на 2020 год.

Если законопроект будет поддержан РТК, его внесут в Госдуму.





Четверг, 12 сентября 2019 г. 216

Источник: Портал Информер