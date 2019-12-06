Сколько будут стоить оливье и селёдка под шубой в Севастополе

До Нового года осталось чуть больше трех недель, заботливые хозяйки уже готовятся к предстоящему празднику. Дабы облегчить жизнь нашим читателям, редакция «ИНФОРМЕРа» решила узнать, сколько будут стоить традиционные новогодние салаты – «Оливье» и «Селедка под шубой».

Стоимость картошки в Севастополе составляет на сегодня – от 22 руб, яйцо – 55.80 руб, колбаса вареная докторская – 39.90 руб за 100 грамм, огурцы маринованные –134. 90 руб, зеленый горошек – 68.30, майонез – 66.40 руб.

Итого из расчета на три персоны салат «Оливье» обойдется вам в 390 рублей.

Теперь посмотрим, сколько стоят продукты для «Селедки под шубой».

Селедка — 170 руб за 1 кг, лук – 23 руб, картошка – от 22 руб, морковь – 15.90 руб,свекла – 15.90 руб, майонез-66.40 руб,яйцо — 58.80 за 10 штук.

Итого из расчета на три персоны салат «Селедка под шубой» обойдется вам в 372 рубля.

Средняя цена 150 грамм домашнего «Оливье» по России составит 70 рублей. Таким образом, средняя цена за салат «Оливье» в Севастополе примерна равна средней по России.







Пятница, 6 декабря 2019 г. 30

Источник: Портал Информер