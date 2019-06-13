Сколько водителей Севастополя не пропускают пешеходов?

Госавтоинспекция Севастополя совместно с сотрудниками территориальных ОМВД провели рейд по выявлению водителей, не предоставляющих преимущества пешеходам при переходе проезжей части.

За время проведения рейда составлено 26 административных материалов по статье 12.18 КоАП Российской Федерации. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 14.1 Правил дорожного движения РФ, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.

Кроме того, в соответствии с пунктом 14.2 ПДД РФ, если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, обязаны остановиться или снизить скорость, чтобы пропустить пешехода.

На регулируемых пешеходных переходах, при включении разрешающего сигнала светофора, водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части.

Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе.

Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью.

ГИБДД Севастополя призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения и относиться с уважением к пешеходам, в том числе детям!