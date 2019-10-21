Сколько в 2019 году перечислил в казну города крупнейший налогоплательщик Севастополя

Крупнейшим налогоплательщиком в Севастополе является ООО «Инкерманский завод марочных вин», который в этом году выплатил в казну города-героя 176,52 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям издания, основными источниками налоговых поступлений в региональные бюджеты являются налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц.

Доля каждого в общем объёме поступлений в консолидированные бюджеты РФ достигает трети (35,8% и 36,7% соответственно, по данным ФНС за январь—август 2019 года). Данные о заработках физлиц закрыты, зато финансовая отчётность компаний подлежит публикации. Это позволяет выяснить, какие компании вносят наибольший вклад в региональную казну.

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Севастополя на 2020 году составит 57,7 млрд рублей. Доходы в 2020 году по сравнению с текущим годом вырастут более, чем на 12 млрд рублей (26,6%), расходы – почти 9,5 млрд рублей (18,3%). Расходы в 2020 году – 61,1 млрд рублей, в 2021 году – 53,6 млрд рублей, в 2022 году – 59,4 млрд рублей. На финансовое обеспечение социального блока будет направлено более 30 млрд рублей, а на ремонт дорог – 11,7 млрд рублей.

На реализацию «майских указов» в следующем году будет направлено 594 млн рублей, на новую сеть социальных учреждений — 520 млн рублей. Индексация заработной платы работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие «майских указов» президента Российской Федерации произойдет в октябре 2020 года на 4,5 % — это 140 млн рублей.

Дефицит бюджета в 2020 году – 3,4 млрд рублей, в 2021 году – 3,2 млрд рублей, в 2022 году – 4,1 млрд рублей.







Понедельник, 21 октября 2019 г. 159

Источник: Портал Информер