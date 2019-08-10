Сколько двойняшек и тройняшек родилось в Крыму

10 августа 2019     9
Сколько двойняшек и тройняшек родилось в Крыму

Более 80 двоен и 3 тройни родились в Крыму с января по июнь. Об этом сообщила пресс-служба Крымстата.

«За пять месяцев в республике родилось 3,9 тысячи мальчиков и 3,7 тысячи девочек. Зарегистрировано рождение 86 двоен и трех троен», – привели данные в ведомстве.

При этом, по данным Крымстата, ни в одном регионе республики число родившихся не превысило число умерших.

«За январь – май 2019 года число родившихся в республике составило свыше семи тысяч человек, но все еще ниже количества умерших – 12 тысяч человек. Таким образом, смертность превысила рождаемость в 1,6 раза», – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, за пять месяцев в республике было зарегистрировано свыше 3 тысяч браков и 2 тысячи разводов.

Число зарегистрированных браков уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, а количество зарегистрированных разводов уменьшилось на 21%.


Суббота, 10 августа 2019 г. 52

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сколько двойняшек и тройняшек родилось в Крыму
Сколько двойняшек и тройняшек родилось в Крыму

Более 80 двоен и 3 тройни родились в Крыму с января по июнь. Об этом сообщила пресс-служба Крымстата. «За пять месяцев в республике родилось …


МЧС Крыма за сутки спасло 11 человек
МЧС Крыма за сутки спасло 11 человек

Сотрудники крымского МЧС за сутки спасли в море у берегов Ялты и Коктебеля 11 человек. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба главного …


Ночью в Севастополе сгорел автомобиль
Ночью в Севастополе сгорел автомобиль

Пожар произошел в ночь с пятницы на субботу во дворе домов №20 – 22 на ул. Хрюкина. Загорелся Рено Дастер, …


В Севастополе Фольксваген сбил мотоциклиста
В Севастополе Фольксваген сбил мотоциклиста

ДТП произошло днем 10 августа на перекрестке улиц Героев Севастополя и Макарова, там не смогли разъехаться Фольксваген и мотоцикл. Водитель …


В Курганской области возбудили дело после ДТП с рейсовым автобусом
В Курганской области возбудили дело после ДТП с рейсовым автобусом

12:59 Следственные органы возбудили уголовное дело по факту аварии с участием рейсового автобуса в Куртамышском районе Курганской области, в результате …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты