Сколько двойняшек и тройняшек родилось в Крыму

Более 80 двоен и 3 тройни родились в Крыму с января по июнь. Об этом сообщила пресс-служба Крымстата.

«За пять месяцев в республике родилось 3,9 тысячи мальчиков и 3,7 тысячи девочек. Зарегистрировано рождение 86 двоен и трех троен», – привели данные в ведомстве.

При этом, по данным Крымстата, ни в одном регионе республики число родившихся не превысило число умерших.

«За январь – май 2019 года число родившихся в республике составило свыше семи тысяч человек, но все еще ниже количества умерших – 12 тысяч человек. Таким образом, смертность превысила рождаемость в 1,6 раза», – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, за пять месяцев в республике было зарегистрировано свыше 3 тысяч браков и 2 тысячи разводов.

Число зарегистрированных браков уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, а количество зарегистрированных разводов уменьшилось на 21%.





Суббота, 10 августа 2019 г. 52

Источник: Портал Информер