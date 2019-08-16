Сколько иностранцев приехало в Россию

Пограничная служба ФСБ опубликовала данные об иностранцах, которые приехали работать в Россию. По оценкам ведомства, в первом полугодии в страну прибыли 2,4 млн жителей других государств.

«Из общего числа 918 тысяч человек — граждане Узбекистана, 523,9 тысячи человек приехали работать в Россию из Таджикистана, 265 тысяч — из Киргизии», — сообщает Погрануправление ФСБ.

Также с целью найти работу в страну приехали из Украины и Казахстана — 164,6 тысячи и 105,3 тысячи человек соответственно.

Что касается дальнего зарубежья, то таких людей оказалось в разы меньше. Так, в Россию работать приехали 50,2 тысяч человек из Китая, из Германии и Турции — по 10 тысяч человек. Из США приехали 3,7 тысячи человек, из Великобритании — 4,3 тысячи.

Всего за первую половину 2019 года в Россию приехали 15 млн иностранцев — с целью учебы, туризма, работы, переезда и по ряду других причин.





Пятница, 16 августа 2019 г. 27

Источник: Портал Информер