Сколько крымчан доверяют Сергею Аксёнову

Около 73% крымчан хотят, чтобы Сергей Аксёнов остался на должности главы Крыма на второй срок.

Соответствующие данные соцопроса привел генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров на пресс-конференции в Симферополе.

«73% опрошенных сказали нам, что скорее лучше для республики, чтобы руководителем остался действующий глава, 19% считают, что руководитель был бы новый. Если говорить о динамике, мы видим, что доля тех, кто считает Аксёнова оптимальным руководителем для республики, выросла с 64% в декабре 2018 года», – сообщил Федоров.

Согласно опросу, 73% респондентов выразили доверие к деятельности Аксёнова на посту главы Крыма, 16% – не доверяют, 11%– затруднились ответить. С декабря 2018 года доверие к Аксёнову выросло на 4%, а уровень недоверия сократился на 2%.

«Сдвиг мы видим в лучшую сторону, и он уже вышел за границы погрешности, так что можно сказать, что за эти 8 месяцев позиции Сергея Аксёнова в части доверия к нему граждан республики – укрепились. Лучше всего этот показатель в сельской местности», – сказал Федоров.

40% опрошенных считают, что большинство обещаний Аксёнова уже выполнены или выполняются (рост по сравнению с декабрем 2018 года – 10%), 38% считают, что некоторые обещания уже выполняются, а некоторые – нет (снижение по сравнению с декабрем 2018 года на 9%), 6% считают, что большинство обещаний не выполняются, 16% – затруднились ответить.

Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонного интервью с 19 по 21 августа. Было опрошено 1,6 тысячи крымчан возрастом выше 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%.





Вторник, 3 сентября 2019 г. 298

Источник: Портал Информер