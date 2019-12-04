Сколько младенцев погибли в ДТП в этом году

В России за 2019 год в автокатастрофах погибли 525 младенцев. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

«Если взять младенческую смертность, то за десять месяцев текущего года произошло 520 ДТП, в которых погибли 525 детей», — сказал Понарьин.

По его словам, большинство погибших детей были пассажирами машин, которые попали в аварии. В 2018 году младенческая смертность в результате автомобильных аварий, по данным ГИБДД, была выше.

Так, в прошлом году на дорогах погибли 628 детей.







Среда, 4 декабря 2019 г. 30

Источник: Портал Информер