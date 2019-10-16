Сколько нужно губернаторов для ремонта одной севастопольской площади?

Площадь 50-летия СССР в Севастополе ждет ремонт. Правда, пока неизвестно, какой именно и когда. Сейчас ГБУ «Парки и скверы» ищет того, кто выполнит проектно-изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт площади 50-летия СССР». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

За услуги по инженерно-техническому проектированию из городского бюджета готовы выделить 1 120 000 рублей. Этот аукцион уже не первый – предыдущий должен был состояться 14 октября, однако объявлен новый. Его итоги должны подвести 23 октября. Возможно, прошлый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. В любом случае, победитель конкурса должен будет представить проект капитального ремонта площади не позднее 20 декабря 2019 года. Тогда и станет известно, какие именно изменения произойдут на площади после реконструкции.

Отдельный аукцион был объявлен на ремонт дорог в районе площади. ГБУ «Севастопольский Автодор» уже нашел подрядчика для целого списка магистралей.

В перечне – восемь различных участков, расположенных в Гагаринском районе города. На ремонт их всех из городского бюджета выделят почти 100 млн рублей. В числе дорог, заявленных на ремонт, – улицы, примыкающие к площади 50-летия СССР. Так, предусмотрен ремонт автомобильной дороги 67 Н-181 (пл. 50-летия СССР км 0+000 — км 0+589) и дороги 67 Н-134 (пр-т Гагарина км 0+000 — км 2+017). Первый из ремонтируемых участков имеет протяженность 0,404 км. Площадь ремонта покрытия составит почти 5 тысяч квадратных метров, а тротуаров – 795. Второй участок протяженностью более 1,6 км. Площадь ремонта покрытия составит более 19 тысяч квадратных метров, тротуаров – более 8,5 тысяч.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с календарным графиком на 2020 год (период с 1 января 2020 года по 20 июня 2020 года). Также контрактом предусмотрен гарантийный срок, в течение которого подрядчик должен за свой счет устранять дефекты. Для дорожного покрытия этот срок составляет четыре года, для других элементов – два.

Интересно, что дороги, о которых идет речь, несколько лет назад уже ремонтировали. Однако полотно очень быстро испортилось: в некоторых местах оно пошло «волнами».

И если в вопросе реконструкции дорог понятны хотя бы сроки и общая картина, то капитальный ремонт площади 50-летия СССР вызывает сомнения и как минимум ощущение дежавю. Напомним, ремонт на этом участке анонсировали все губернаторы российского Севастополя, а также их украинские предшественники, но никто его так и не сделал. Сергей Меняйло в 2016 году говорил, что на месте торговых павильонов будет парковочная зона, а в центре площади разобьют цветочные клумбы и установят скамейки с навесами. Однако вместо этого на площади процветала торговля и хаос.

Дмитрий Овсянников также обещал этой территории «новую жизнь». Он убрал все нестационарные торговые объекты, расположенные на площади перед кинотеатром «Россия», и даже объявил о проведении общегородского конкурса на разработку эскиза проекта благоустройства территории площади 50-летия СССР. В границы проекта входила не только территория площади, но и кинотеатр, рынок, ЦУМ и даже расположенный возле него небольшой сквер.

Границы территории, в отношении которой разрабатывался проект в 2017 году

В сентябре 2017 года свое видение будущего площади представили севастопольские активисты. Презентацию проектов они провели в Гагаринской администрации, однако особо она нигде не афишировалась и ажиотажа не вызвала.

25 сентября 2017 года концепцию благоустройства площади утвердил архитектурно-художественный совет при правительстве Севастополя.

«Это не значит, что именно так площадь будет выглядеть, как нарисовано. Это первоначальная концепция. Мы планируем на следующий год сделать проект планировки территории, и после этого будет реализация. Это случится не сегодня и не завтра, это взгляд в будущее местных архитекторов, которые видят, что здесь необходимо создание комфортного общественного пространства с фонтаном, с лавочками, колоннадой, с информационными стендами для населения. Частично тут останется и торговля», – говорил в 2017 году директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Обещанный ремонт все время переносился, но так и не начался. Сейчас на площади организована пешеходная зона, а въезд на нее осуществляется только по пропускам.

По периметру стоят лавочки, а на дороге, ведущей к ЦУМу, процветает незаконная торговля. Торговцев регулярно пытаются прогнать работники Управления потребительского рынка и лицензирования, но горе-предприниматели возвращаются сразу же после рейдов. Полиция и вовсе проходит мимо них.

То, что творится на «задворках» площади, вообще не поддается никакому объяснению. У лестницы возле запасного входа в ЦУМ регулярно копится мусор. Сама лестница в сплошных ямах.

У расположенной выше еще одной лестницы мусора и того больше. Старые ящики, сухие ветки и пустые бутылки: вот далеко не полный перечень того, что можно встретить сейчас здесь.

Севастопольцы сходятся в одном: площадь необходимо привести в порядок. Хотя бы убрать мусор. В будущем горожане хотят видеть здесь зону отдыха с лавочками, навесами и зелеными «островками».

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Какие именно видоизменения ждут площадь 50-летия СССР, возможно, станет известно в конце года. Если, конечно, хоть один проектировщик подаст заявки на аукцион и примет участие в конкурсе.

Форпост-Севастополь.ru

Источник: Портал Информер