Сколько нужно России жителей для нормального функционирования нынешней модели экономики?

Новость о том, что поскольку в России не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов, врачей скорой помощи, Минздрав выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок получения российского гражданства, взволновала многих. Считается, что от мигрантов и так некуда деваться, а тут еще им будут предоставлять гражданство.

Между тем, агентство РИА «Новости» распространило информацию о том, что приток мигрантов в Россию по итогам 2019 года должен составить рекорд за последние 10 лет.

В абсолютных показателях их общее число составляет «всего» 8% от населения страны, которое, по данным Росстата, на 1 января 2019 года насчитывает 146,8 миллиона человек.

По абсолютному числу мигрантов с огромным отрывом лидируют США – более 50 миллионов человек, затем идет Саудовская Аравия – более 37, Германия и Россия делят третье место, у них более 12, в Великобритании и ОАЭ – более 8, во Франции и Канаде – чуть менее 8 миллионов человек.

По удельному весу лидирующие позиции занимают страны Ближнего Востока: ОАЭ – более 88% всего населения – мигранты, Кувейт – 75%, Катар – 65%, Бахрейн – 48%, Оман – 45%, Саудовская Аравия – 37%, в Швейцарии – почти 30%, США и Германии мигранты составляют 15%, Великобритании и Франции – 12%, в России же, как уже указывалось, – чуть более 8%.

Но эти новости перекрывает другая, куда более важная и пугающая. По оценке директора Института социальной политики и социально-экономических программ ВШЭ, доктора экономических наук Сергея Смирнова, Россия не только не нуждается в приросте населения, а, наоборот, в убыли, и значительной!

«Есть «труба» – добывающие отрасли, есть те, кто работает на этих отраслях, есть банковский сектор, который обслуживает эти отрасли: людям надо отдыхать, им надо строиться, ремонтироваться, обслуживать свои машины, летать на отдых и т.п. Когда всё это посчитали, оказалось, что достаточная численность населения России – 50 млн. человек. Сокращение численности не критично: у нас всё идет к тому, что основная часть населения будет сконцентрирована в ограниченном числе мегаполисов.

Для бюджета сокращение рождаемости – это очень хорошо, потому что нужно тратить меньше денег на материальную поддержку населения, потому что чем меньше пенсионеров, тем меньше расходы у Пенсионного фонда России. С другой стороны, если не хватает рабочих рук, то это прямой путь к автоматизации производственных процессов, к внедрению новых технологий», – заявил специалист.

Становится совершенно непонятно, зачем завозить в страну миллионы мигрантов из Средней Азии, если население России и так избыточно?

Не лучше ли оставить все, как есть?

Источник: Портал Информер