Сколько получают севастопольцы

30 июля 2019     21
Сколько получают севастопольцы

Размер средней заработной платы в Севастополе составляет более 30 тысяч рублей. Таковы данные за июнь текущего года. Об этом врио губернатора Михаил Развожаев доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

«Среднемесячная заработная плата сейчас 33 тысячи рублей – на июнь 2019 года. Это сравнимо с Южным федеральным округом. Но, конечно, ниже, чем в среднем по Российской Федерации», – заявил Развожаев.

При этом он отметил, что доходы людей зависят от места работы.

«Сегодня мы с вами были в детском садике. Понятно, что там – 20 тысяч рублей и ниже. Это мы понимаем и будем над этим работать», – добавил и.о. губернатора.

Он также отметил низкий уровень безработицы в регионе и «оптимистичность» социально-экономической ситуации.

«Это касается и валового регионального продукта на душу населения, который растёт. У нас растёт и уровень налоговых и неналоговых поступлений – в этот год мы планируем собрать в свой бюджет 15 млрд рублей – эта динамика имеет возрастающий тренд», – объяснил Развожаев.

Экс-губернатор Дмитрий Овсянников констатировал уровень средней заработной платы в регионе по состоянию на конец 2018 года в 29,6 тысяч рублей.


Вторник, 30 июля 2019 г. 771

Источник: Портал Информер

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