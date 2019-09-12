Сколько получила «Единая Россия» в горсоветах Крыма

Представители партии «Единая Россия» получают 71% мандатов по предварительным итогам выборов в городские советы. Об этом сообщила пресс-служба крымского отделения «Единой России».

«В голосовании по выборам депутатов в городские советы «Единая Россия» получила большинство голосов и (получит) подавляющую часть депутатских мандатов. Представительство партии в городских советах Крыма составляет 71% от общего числа всех мандатов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Симферополе партии досталось 82% мандатов – она получила 55% голосов избирателей по партийному списку и победила во всех 19 мажоритарных округах.

«Достойную поддержку избирателей кандидаты от партии получили и в сельских советах: из 2 624 мандатов они получают 2 049, что превышает аналогичный показатель 2014 года на 95 мандатов. Таким образом, «Единая Россия» обеспечила себе практически монопольное представительство в советах муниципальных районов», – добавили в пресс-службе.





Четверг, 12 сентября 2019 г. 202

Источник: Портал Информер