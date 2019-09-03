Сколько потеряла Украина из-за блокады Крыма?

Из-за экономической блокады Крымского полуострова Украина ежегодно теряет более миллиарда долларов. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Украина потеряла от блокады Крыма около 1 млрд долларов: больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн в год от экспорта продуктов, которые поставляли фермеры Херсонской, Николаевской области — юга Украины», — сказал Суслов.

По его словам, замысел Киева, заключающийся в отключении Крыма от электроэнергии, также не оправдался.

«Блокада Крыма была ошибочной», — сказал Суслов.





Вторник, 3 сентября 2019 г. 83

Источник: Портал Информер