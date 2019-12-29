Сколько простоит Крымский мост по мнению Владимира Путина

Президент России Владимир Путин уверен, что Крымский мост простоит десятилетия и даже века. При этом глава государства отметил, что мост просуществует дольше, если его будут должным образом обслуживать.

«Судя по тому, что говорят эксперты, это [Крымский мост] будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века», — заявил Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1»По его словам, при строительстве объекта применялись самые современные технологии.

Российский лидер также признался, что, проезжая по мосту, испытывал чувство удовлетворения от проделанной работы. Он также поблагодарил за отличный результат специалистов, которые возводили переход через Керченский пролив.

Путин так же вспомнил, что в истории трижды предпринимались попытки построить этот мост, но все они заканчивались безуспешно. Однако президент РФ объяснил прошлые неудачи отсутствием тех технологий, которыми овладели в России за последнее время.







Воскресенье, 29 декабря 2019 г. 85

Источник: Портал Информер