Сколько россияне потратят на новогодние подарки для своих детей

19 декабря 2019     18
Сколько россияне потратят на новогодние подарки для своих детей

Россияне готовы потратить на подарки для детей на Новый год в среднем 1,6 тыс рублей. Об этом  рассказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

«В нынешнем году экономические показатели в нашем сегменте лучше: мы видим, что покупатели увеличили свои траты на товары для детей относительно прошлого сезона.

Торговые операторы зафиксировали этот тренд еще в период осенних продаж, когда реализация продукции выросла на 6% по сравнению с прошлым годом. Также увеличился средний чек при онлайн-покупках, он вырос на 15% и составил более 1,5 тыс рублей», – сообщила Цицулина.

В сумму среднего чека входит подарок без учета сладостей. Самые популярные подарки для мальчиков – квадрокоптеры, роботы и фигурки героев, для девочек – коллекционные куклы и персонажи из мультфильмов.

В рейтинг популярных товаров также вошли детская электроника, уличные игрушки, настольные игры, историческое и фантастическое оружие.

При этом вне конкуренции, как обычно, наборы сладостей – на них россияне в среднем тратят 650 рублей.



Четверг, 19 декабря 2019 г. 15

Источник: Портал Информер

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