Сколько россияне потратят на новогодние подарки для своих детей

Россияне готовы потратить на подарки для детей на Новый год в среднем 1,6 тыс рублей. Об этом рассказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

«В нынешнем году экономические показатели в нашем сегменте лучше: мы видим, что покупатели увеличили свои траты на товары для детей относительно прошлого сезона.

Торговые операторы зафиксировали этот тренд еще в период осенних продаж, когда реализация продукции выросла на 6% по сравнению с прошлым годом. Также увеличился средний чек при онлайн-покупках, он вырос на 15% и составил более 1,5 тыс рублей», – сообщила Цицулина.

В сумму среднего чека входит подарок без учета сладостей. Самые популярные подарки для мальчиков – квадрокоптеры, роботы и фигурки героев, для девочек – коллекционные куклы и персонажи из мультфильмов.

В рейтинг популярных товаров также вошли детская электроника, уличные игрушки, настольные игры, историческое и фантастическое оружие.

При этом вне конкуренции, как обычно, наборы сладостей – на них россияне в среднем тратят 650 рублей.







Четверг, 19 декабря 2019 г. 15

Источник: Портал Информер