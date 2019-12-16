Сколько россияне тратят на еду

Россияне тратят на покупку продуктов почти треть своего бюджета (30,2%). А на алкоголь и табачные изделия — 3%. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

При этом в Ингушетии на продукты уходит 57,9% доходов семьи, в Дагестане — 53,8%. Свыше 40% доходов на еду тратят жители еще 10 российских регионов.

Самые низкие траты на еду в Татарстане (21,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и Москве (24,5%).

Авторы исследования также проверили, сколько денег уходит на еду в других странах.

Наименьшая доля расходов на еду — у жителей Люксембурга (8,4%). Наибольшая — у жителей Украины, которые тратят на продукты половину своего бюджета.

В конце рейтинга также расположились жители Казахстана (47,6%), Молдавии (43,8%), Северной Македонии (37,8%) и Болгарии (36,5%). Россия оказалась на 31-ом месте.

Согласно данным исследования, посещение ресторанов и на отдых в отелях россияне в среднем отдали 3,5% своего бюджета.

В этой категории самые высокие расходы у жителей Швейцарии(11%), Греции (10,8%) и Испании (9,9%). Среди стран, где больше всего тратят на досуг и культуру, — Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%).

Доля этих расходов в России составляет 7,7%.







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 61

Источник: Портал Информер