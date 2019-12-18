Сколько россиян зависят от гаджетов

За последние 5лет граждане России стали больше осознавать угрозу от проникновения гаджетов в жизнь, а также свою зависимость от электронных устройств. Об этом свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение», который сравнил отношение россиян к технике в 2013 году и 2019 году.

По результатам исследования, в 2013 году о пользе гаджетов высказались 67% опрошенных, о вреде — 17%.

В 2019 году большинство опрошенных (60%) считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда, но во вреде гаджетов уверены уже 26% опрошенных.

Изменились данные и в вопросе о влиянии электронных устройств на свободу человека: если в 2013-м в том, что свободу человека гаджеты не ограничивают, были уверены 65%, то в 2019-м таких стало 51%. Значительное число опрошенных (35%) высказались о том, что гаджеты ограничивают их свободу, в то время как в 2013-м так считали лишь 16%.

Из плюсов в использовании электронных устройств большинство опрошенных выделили возможность постоянного контакта с близкими (42%) и оперативный доступ к разнообразной информации (27%), из минусов — вред для здоровья пользователей (11%). При этом 20% опрошенных отметили, что никаких недостатков в использовании гаджетов нет.

Но зависимость от них также уменьшилась: если в 2013 году зависимыми от мобильных телефонов были 72% опрошенных, то в 2019 году таких стало 41%.

При этом еще 31% признались, что не зависят ни от чего (в 2013-м таких было 18%).







Среда, 18 декабря 2019 г. 1983

Источник: Портал Информер