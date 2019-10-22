Сколько россиян работают за еду и одежду?

22 октября 2019     15
Сколько россиян работают за еду и одежду?

Названо число граждан РФ, которые не могут позволить себе покупку компьютера, холодильника и других необходимых предметов в быту. Об этом информирует DEITA.RU.

 

По исследованию Росстата, доход почти половины россиян позволяет приобрести лишь предметы первой необходимости — еду и одежду. Что касается на более масштабных покупок (персональный компьютер или новая стиральная машина), то у граждан чаще всего не хватает денег.

В 2019 году доля данной категории населения увеличилась на 0,6%. Чаще всего в их число входят супружеские пары пенсионеров, которые не могут трудиться, семьи с родителями-одиночками и многодетные.

32% — это россияне с нормальными доходами, которые ощущают временную нехватку денег в связи с выплатой кредита за автомобиль или недвижимость.В это же время ведомство заявляет о снижении численности граждан особо бедной категории – тех, кто порой не может себе позволить приобрести новую одежду по сезону или оплатить счета за «коммуналку». В настоящее время этот показатель равен приблизительно 14%. Отмечается, что более 2,5% людей из этой категории еще в 2018 году сумели найти способы повысить свой доход.

Менее 1% от общего числа населения составляют россияне, которые не могут себе позволить постоянно покупать еду. Повышение до почти 3% отмечается в категории обеспеченных по всем показателям граждан России.  

 



Вторник, 22 октября 2019 г. 78

Источник: Портал Информер

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