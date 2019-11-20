Сколько Собчак зарабатывает в Instagram?

20 ноября 2019     22
Сколько Собчак зарабатывает в Instagram?

Телеведущая Ксения Собчак больше всех зарабатывает на рекламе в Instagram, следует из рейтинга, опубликованного в журнала Forbes.

 

По версии издания, телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Супер» заработала от рекламных постов за год $1,6 млн.

 

На втором месте расположилась телеведущая Регина Тодоренко, известная зрителям по телепередаче «Орел и Решка», ее годовой доход равен $0,86 млн. Замыкает тройку лидеров телеведущая и певица Ольга Бузова с доходом $0,86 млн в год.

 

В пятерку блогеров, больше других зарабатывающих в Instagram, вошли автоблогер и чемпион мира по игре Need For Speed Алан Енилеев ($0,85 млн) и певица Полина Гагарина ($0,77 млн).

 

В рейтинг Forbes также попали певица Елена Темникова, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, киноактриса Анна Хилькевич, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Ида Галич.

 

Для составления рейтинга были проанализированы аккаунты российских Instagram-блогеров с общим числом подписчиков более 2 млн человек.

 

Исходя из стоимости размещения публикаций, были отобраны 15 блогеров, которые заработали больше других в период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года.

 



Среда, 20 ноября 2019 г. 75

Источник: Портал Информер

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