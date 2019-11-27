Сколько стоит арендовать недвижимость на Новый год в Крыму и Сочи

27 ноября 2019     14
Сколько стоит арендовать недвижимость на Новый год в Крыму и Сочи

Посуточная аренда жилья в Сочи и Крыму в новогодние праздники снизилась по сравнению с прошлым годом на 1-2%. Наиболее дешевое жилье можно арендовать за 500-1000 рублей в сутки. Об этом говорится в исследовании портала “Мир квартир”.

Цены на аренду в Сочи начинаются от 1200-2000 тысяч рублей в сутки. В среднем за однокомнатную или двухкомнатную квартиру попросят 3-6 тысяч рублей.

В Геленджике за 3,5-4,5 тысячи рублей можно арендовать коттедж. Дом в Анапе можно снять за 2 тысячи рублей в сутки. Квартиры в этих городах сдаются в среднем за 1-1,8 тысячи.

В Ялте можно найти однушку за 1 тысячу в сутки и 80-метровую студию за 10 тысяч рублей.

Коттеджи в Новом Свете доступны за 2 тысячи рублей, но это без наценки. В Коктебеле жилье можно снять еще дешевле.

 



Среда, 27 ноября 2019 г. 84

Источник: Портал Информер

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