Сколько стоит обед в столовых и ресторанах Севастополя

Управление Федеральной службы государственной статистики по республике Крым и Севастополю представило средние розничные цены на отдельные виды продовольственных товаров по Севастополю за июнь 2019 года. Там, в частности, указана стоимость отдельных услуг в заведениях общепита.

«Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека – средняя цена 216,59 рублей. Ужин в ресторане, на 1 человека – 1887,84 рублей», – указано в сообщении.

Столько же эти услуги, по данным Крымстата, стоили и в мае.

Обед в ресторане на 1 человека в июне обошёлся бы 1120,96 рублей. Сэндвич типа «Гамбургер» в городе стоил 86,63 рубля (в мае – 84,62), 200 г кофе в организациях быстрого обслуживания – 90,8 рублей (в мае – 109,54 рублей).

Более значительно разница цен наблюдается в сравнении с данными за июнь 2018 года. Так, обед в столовой подешевел в текущем году на 20,03 рублей, а кофе на 21,84рубль. Ужин в ресторане подорожал на 310,78 рублей, обед там же на 89,98 рублей, гамбургеры в этом году продают дороже на 11,34 рублей.





Четверг, 8 августа 2019 г. 152

Источник: Портал Информер