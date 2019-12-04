Сколько стоит поесть в Крыму

4 декабря 2019     11
Сколько стоит поесть в Крыму

Согласно данным Крымстата, в октябре 2019 года обед в кафе в среднем по Крыму обходился в 503,1 рублей (дороже всего в Ялте – 589 руб, дешевле всего в Симферополе – 432 руб).

За год (в сравнении цен с октябрем 2018) стоимость обедов упала на 39 рубля (или 7%). За два года стоимость обедов выросла на 32%.

Ужин в ресторане (на одного человека, включая спиртные напитки) в среднем по Крыму сейчас обходится 2534 рубля (дороже всего в Ялте – 2859 руб, дешевле всего в Евпатории – 2302 руб). За год стоимость ужина выросла на 4%, за два года на 19%, за три – на 61%.

200 граммов кофе в организациях быстрого обслуживания составляла в июне в среднем по Крыму 70 рублей, это на рубль дороже, чем годом ранее.

Сэндвич типа «Гамбургер» в среднем по Крыму обойдется вам в 113 рублей (дороже всего в Симферополе – 127 руб, дешевле всего в Ялте – 88 руб.).



Среда, 4 декабря 2019 г. 28

Источник: Портал Информер

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