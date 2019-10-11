Сколько стоит пообедать в севастопольской столовой

11 октября 2019     5
Сколько стоит пообедать в севастопольской столовой

Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю предоставило оперативные показатели средних розничных цен на отдельные виды продовольственных товаров по состоянию на сентябрь этого года. В севастопольских столовых обедать дешевле, чем в аналогичных заведениях Республики Крым.

«Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека: Севастополь 217 рублей, Республика Крым – 503 рубля», – указано в данных Крымстата.

При этом в Симферополе за такую услугу придётся отдать 432 рубля, в Евпатории – 557 рублей, в Керчи – 578 рублей, в Ялте – 589 рублей.

В то же время обеды в ресторане на одну персону немного дешевле в столице Крыма: в Севастополе – 1 131 рублей, в Симферополе – 861 рубль. В приморских городах Крыма дороже: в Евпатории 1 170 рублей, в Керчи 1 147 рублей, в Ялте – 1 350 рублей.

Ужинать дешевле в севастопольских ресторанах – 1 930 рублей на человека, в то время как в Симферополе – 2 515 рублей, в Евпатории – 2 433 рубля, в Керчи – 2 303 рубля, в Ялте – 2 860 рублей.

При этом, по данным Крымстата, в севастопольских заведениях общепита, в среднем, цены немного выросли в сравнении с июльскими.



Пятница, 11 октября 2019 г. 80

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Что происходит в севастопольском отремонтированном Парке Победы?
Что происходит в севастопольском отремонтированном Парке Победы?

Корреспонденты «ИНФОРМЕРа» посетили многострадальный Парк Победы. И опять увидели недоделки. Для кого была сделана подобная пешеходная дорожка – не совсем …


Сколько стоит пообедать в севастопольской столовой
Сколько стоит пообедать в севастопольской столовой

Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю предоставило оперативные показатели средних розничных цен на отдельные виды продовольственных …


Севастополь заключил соглашение с машиностроителями из Татарстана
Севастополь заключил соглашение с машиностроителями из Татарстана

На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве Департамент сельского хозяйства Севастополя подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Машиностроительный кластер Республики …


Смягчение для Крыма ряда федеральных законов обсуждают в Госдуме
Смягчение для Крыма ряда федеральных законов обсуждают в Госдуме

Особенности пенсионного обеспечения севастопольцев и компенсационные выплаты по вкладам СССР. Проблемы, с которым сталкиваются севастопольцы и крымчане в этих сферах, …


Медведев высказался о предстоящем матче с Циципасом в полуфинале турнира ATP в Шанхае
Медведев высказался о предстоящем матче с Циципасом в полуфинале турнира ATP в Шанхае

16:59 Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае с греком …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты