Сколько стоит пообедать в севастопольской столовой

Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю предоставило оперативные показатели средних розничных цен на отдельные виды продовольственных товаров по состоянию на сентябрь этого года. В севастопольских столовых обедать дешевле, чем в аналогичных заведениях Республики Крым.

«Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека: Севастополь 217 рублей, Республика Крым – 503 рубля», – указано в данных Крымстата.

При этом в Симферополе за такую услугу придётся отдать 432 рубля, в Евпатории – 557 рублей, в Керчи – 578 рублей, в Ялте – 589 рублей.

В то же время обеды в ресторане на одну персону немного дешевле в столице Крыма: в Севастополе – 1 131 рублей, в Симферополе – 861 рубль. В приморских городах Крыма дороже: в Евпатории 1 170 рублей, в Керчи 1 147 рублей, в Ялте – 1 350 рублей.

Ужинать дешевле в севастопольских ресторанах – 1 930 рублей на человека, в то время как в Симферополе – 2 515 рублей, в Евпатории – 2 433 рубля, в Керчи – 2 303 рубля, в Ялте – 2 860 рублей.

При этом, по данным Крымстата, в севастопольских заведениях общепита, в среднем, цены немного выросли в сравнении с июльскими.







Пятница, 11 октября 2019 г. 80

Источник: Портал Информер