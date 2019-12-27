Сколько стоит самая дешевая квартира в Крыму?

Минимальная стоимость квартиры в Крыму — 550 тысяч рублей. Столько стоит квартира в селе Чапаевка в (Советском район Крым), согласно материалам ЦИАН. Общая площадь квартиры — 44,6 квадратного метра.

Она находится на втором этаже двухэтажного дома, рассчитанного на четыре квартиры. Поблизости есть магазины, детский сад, школа, поликлиника, аптека, почтовое отделение, а также агротехнологический техникум. Сама квартира разделена на три жилых комнаты, но формально определена как двухкомнатная.

«Дом теплый, построен из камня-ракушки, южное расположение, — говорится в объявлении. — Электричество, водоснабжение, канализация, совмещенный санузел имеются. Отопление паровое (автономное), есть возможность подключить газ (газовая труба проходит в десяти метрах от дома). Во дворе есть палисадник, хозяйственные постройки, подвал, гараж», — говорится в объявлении.







Пятница, 27 декабря 2019 г. 1729

Источник: Портал Информер