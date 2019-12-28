Сколько стоит снег в России на Новый год

28 декабря 2019     19
Сколько стоит снег в России на Новый год

На сайте бесплатных объявлений появились несколько предложений о продаже снега к Новому году в Нижнем Новгороде. Авторы объявления обещают, что их снег свежий, не прошлогодний, а также чистый и хрустящий.

Мужчина указал в объявлении, что большая куча снега стоит 1,5 тысячи рублей, маленькая – 200 рублей. Продавец называет свое предложение «эксклюзивным».

 

«Идеально подойдет для встречи Нового года. Рассмотрю также вариант аренды», — отмечается в описании товара.

Купленный снег можно вывезти самостоятельно, но также за 300 рублей возможна доставка по городу, от заказа на 2 тысячи рублей она осуществляется бесплатно.

 Это не единственное объявление предприимчивого мужчины. Он также выставил на продажу козла и несколько деревянных изделий.

Согласно сообщению синоптиков, в настоящий момент в Нижнем Новгороде нет снега, однако в канун Нового года ожидается сильный снегопад.



Пятница, 27 декабря 2019 г. 4183

Источник: Портал Информер

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